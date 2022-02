OLÜMPIARAADIO ⟩ Suusaekspert Vahur Teppan: hiinlased palkasid suure raha eest spetsid, aga ei kuulanud neid

«Nimeta suurriik, kes kodusel olümpial häid tulemusi ei tahaks. See on siililegi selge. Aga meie jaoks oli kõige suurem üllatus, et kuigi Hiina palkas Norrast nii murdmaa- kui ka laskesuusatamise tippspetsialistid, siis aastate jooksul neid hetki, kui Euroopa treenereid treeningute kujundamisel ei kuulatud, kogunes meeletult. Hiina pealikel meeldis asju ise korraldada. Meid üllatas, et miks nad ei kuula palgatud spetsialiste,» räägib Teppan Olümpiaraadios.

Peking murdmaaradade kohta, mida Teppan on jõudnud ka ise olümpia ajal proovida, jagub spetsialistidel ainult kiidusõnu. «Olen ka erinevate koondise juures töötavate eestlastest hooldemeestega rääkinud ja rajad on kvaliteedilt suurepärased. Kunstlumekate, mis valmis tehtud, on puudujääkideta. Pole kelleltki nurinat kuulnud. Ainuke asi, mille üle kurdetakse, on ilm. Kui külma oli 15 kraadi ja karge tuul sinna otsa, siis vähe on neid, kes sääraste tingimustega on harjunud.»

Neid Eesti hooldemehi on olümpial tõesti palju. USA, Poola, Soome, Venemaa Olümpiakomitee, Läti ja Šveits on koondised, kelle personali seas eestlasi. «Olid ju ajad, kui Eesti mehed ka medaleid tõid. Toona oli taustatiim väga suur ja teadmised tulid sealt. Mul on rõõm selle üle, et need teadmised pole kuhugi riiulile jäänud, vaid Eesti mehed järjest suurendavad pagasit. Tahaks loota, et ühel hetkel õnnestub see taas kodumaale tuua ja rakendada tulevaste Eesti tipptegijate hüvanguks.»

Olümpiaraadio käsitleb ka dramaatilist naiste 10 km klassikadistantsi, kus Therese Johaug edestas Kerttu Niskaneni 0,4 sekundiga. Saates kuuleb helilõiku, kus Soome suusalegend Harri Kirvesniemi reageerib väga omapärasel moel Niskaneni napile kaotusele.

Hõbeda võitnud soomlanna, kellele see oli karjääri esimene individuaalne tiitlivõistluste medal, oli ise palju rõõmsam. «Olen tegelikult väga õnnelik. Kuigi ka võit oli lähedal, siis see hõbemedal maitseb peaaegu nagu võit. Teadsin, et medali võitmine on võimalik, aga vahepeal hakkasin juba elama kartuses, et medaleid pole minu jaoks ette nähtud. Aga läks teistpidi ja olen väga õnnelik, et endale oma medali välja suusatasin,» lausub Niskanen.

Olümpiaraadios saavad sõna ka reede hommikul karjääri viimase võistluse tegev USA lumelaualegend Shaun White ja värske iluuisutamise olümpiavõitja Nathan Chen. Samuti Eesti murdmaanaised Keidy Kaasiku, Kaidy Kaasiku ja Aveli Uustalu.