Eesti mehe töö teeb koondiste elu olümpial lihtsamaks – Lukertšenko esindab tipptasemel määrdefirmat

«Suusatamise MK-sarjas reisiv seltskond on suhteliselt väike ja kõik teavad üksteist. Et olin nii Eesti koondise lõpuaastatel kui ka Vene aegadel selline lülimees võistkonna ja erinevate firmade vahel – koostasin tellimusi ja suhtlesin nendega –, siis tekkiski mõte, et võiksin sellele tööle sobida,» kostab ise uut väljundit otsinud Lukertšenko, kel vabalt suus nii vene kui ka inglise keel.