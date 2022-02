Venelane ei mõista, miks tuli Valijeva detsembrikuine positiivne dopinguproov ilmsiks alles nüüd

Üleeile avaldas portaal Inside The Games, et iluuisutamise võistkonnavõistluse auhinna­tseremoonia on edasi lükatud Valijeva positiivse dopinguproovi tõttu. Venemaa võitis tollel võistlusel kuldmedali ning suur roll oli selles just Valijeval, kes sooritas esimese naissportlasena olümpial kaks neljakordset hüpet. Teisipäeval toimuma pidanud medalitseremooniat, kus hõbeda peaks saama USA ja pronksi Jaapan, ei korraldatud ka neljapäeval.

«Kas iluuisutajatega toimuv hoiab teid pinges?» küsis Fedorov Championati ajakirjanikult ja jätkas: «Nii palju kui ma olen kuulnud ja lugenud, siis see on ebaterve olukord. Ma ei mõista seda, et miks see praegu avalikuks tuli, mitte varem. Üldiselt sellised asjad mõjutavad mind vähe, aga uudis tuli välja ja meil on teatud kogemused.»