Pekingis korduvalt ebaõnnestunud täht ei tea, kuidas sellega toime tulla

Shiffrin on seni osalenud oma kahel tugevamal alal, slaalomis ja suurslaalomis, ning katkestas mõlemad. Kusjuures need olid üldse kaks esimest korda, kui ta tiitlivõistlusel on katkestanud. Sportlane on mõistagi pettunud.

«Kogu mu karjäär on mulle õpetanud, et ma usaldaksin seda, mida ma teen, kui hästi läheb ja ma olen sellele toetunud. Mõistagi on surve väga suur, kuid siin ei tundunud see mulle suurima probleemina. See pole maailma lõpp ja tobe on nii palju muretseda selle pärast, aga mul on tunne, et pean endaga seoses paljudele küsimustele vastuse leidma,» jätkas Shiffrin, kelle auhinnakapist leiab kaks olümpiakulda, kuus MM-tiitlit ja kolm MK-sarja üldvõitu.