Segadus Valijeva positiivse dopinguproovi ümber jätkub, asja hakkab arutama CAS

Valijeva andis positiivse dopinguproovi 25. detsembril ja 8. veebruaril kinnitas halba analüütilist leidu ka rahvusvahelise dopinguagentuuri (WADA) akrediteeritud labor Stockholmis, kirjutab portaal Inside The Games. Proovist leiti keelatud ainet trimetasidiini. Samal päeval pidanuks iluuisutajad saama kätte võistkondliku võistluse medalid.

Kuigi algselt paistis, et 15-aastase venelanna olümpia on läbi, siis lugu päris nii lihtne ei ole. Valijeva vaidlustas ajutise võistluskeelu ja 9. veebruaril otsustas RUSADA selle tühistada.

Valijeva on WADA mõistes «kaitstud sportlane», sest ta on alla 16-aastane ja seetõttu ei saa ametlikult tuvastada, kas ta on dopingureeglite rikkumistes süüdi.