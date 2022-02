Norra olümpiavõitja siunas omasid: nad on läbi kukkunud

Pekingi olümpial on murdmaasuusatamises jagatud välja viis medalikomplekti, kuid Norra on 15-st medalist saanud endale vaid kolm. Kuigi paljude koondiste jaoks oleks see suur kordaminek, siis norrakate puhul see nii ei ole.

«See pole lihtsalt põrumine. See on kollektiivne põrumine. Koondise juhtkond ainult mängib ideega, et käsil on kriis ja ei räägi sellest otse. Minu arvamus on, et nad otsivad mikroskoobiga ükskõik millist seletust peale selle, et nad on kõrgmäestikus treenimise osas vea tegid,» ennustas Sundby.

«See aeg, mis koondis kõrgmäestikus viibis, oli minimaalne. Koondise juhatus ei valinud olümpiamängudeks turvalist strateegiat, võttes arvesse, et võistlused toimuvad 1700 meetri kõrgusel. Suusatajad teadsid, et see on risk. See otsus oli veelgi kummalisem, võttes arvesse olümpia karme tingimusi ja raja keerukust,» jätkas kahekordne olümpiavõitja.