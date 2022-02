USA ajakirjaniku kommentaar sportlaste kehadest ajas Johanna Talihärma tagajalgele

Pahameelt tekitas eesti keelde tõlgituna järgmine lõik: «Spordis, kus paljudel naistel on suured õlad ja reied, näeb Diggins oma võistlusvormis välja kui haldjas ja pole selge, kust ta oma võimsuse võtab. Aga võimsus on seal, kui ta mäest üles lendab, kurvidest plahvatuslikult väljub ja laskumistel madalal püsib.»

«See, kuidas me räägime sportlaste kehadest, loeb! Me töötame nii kõvasti, et olla tugevamad ja oma spordis edukad ning oleme kõik unikaalsed. Jessie Diggins on olnud selle osas eestvõitleja. Palun austage teda ja teisi sportlasi, kui meie kehadest räägite,» kirjutas Talihärm Instagrami story's.

«Mul vedas, et ma sain sellest teada nädalaid hiljem oma spordiarstilt, keda ma usaldasin ja see päästis mu ilmselt hulleimast, aga mind mõjutas see kõvasti veel kuid, sest ma olin kindel, et kõik tunnevad mind kui «paksu» sportlast. Mul vedas, aga kui palju noori tüdrukuid luges seda artiklit ja arvutas oma BMI, et näha, kas nad on «aksepteeritavas» vahemikus,» lisas ta.