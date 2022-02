PM PEKINGIS ⟩ Norralased aitavad Sildarul medalit jahtida. Miks nad seda teevad?

Koostöö vahendajaks on Eesti kahevõistluse ja suusahüpete alajuht Rauno Loit, kes hakkas suvel ka Sildaru Eesti-poolseks asjaajaks. Norra kahevõistluskoondisega on tal head sidemed mõistagi Kristjan Ilvese tõttu, sest kolm aastat tagasi aitas ta meie kahevõistleja norralaste manu.

Esiti võib tunduda kummaline, miks on norralased valmis Johanne Killi konkurenti aitama, kuid Loidil on sellele lihtne vastus. «See ei ole mitte diil, vaid see on sõprus. Eesti ja Norra koostöö on selline, et nemad aitavad meid ja meie neid. Nad teevad Kelly suuskadele põhja valmis, mitte ei pane pulbrit ja viimistle lõppu. Põhja valmistamine ei ole nende jaoks nii suur töö,» ütles Loit.