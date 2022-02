Alev tunnistas, et ei suutnud soovitud tulemust ära teha

Alev lootis, et suudab sõita üle suusavahetusega sõidu 33. koha, kuid ei suutnud seda tulemust ületada. «Eks siin jäi palju eesmärke täitmata. See oli minu põhisõit ja teadsin, mis tempoga pean sõitma, et eesmärk täita, aga kahjuks ei olnud seda [tempot]. Teisel ringil läks raskeks ja tuli ajakaotust,» võttis suusataja sõidu lühidalt kokku.

Eestlane startis pool minutit enne sõidust kulla võitnud soomlast Iivo Niskaneni, kuid tunnistas, et ei hakanud üritamagi tema tempos püsida. «Jõudis kohale, et see oleks täiesti enese tapmine. Tean, mis tempoga peab sõitma, et 20. koht tuleks ja läksin seda sõitma, sest see oli elu tähtsaim võistlus, polnud midagi tagasi hoida. Tuli risk võtta, aga isegi alguses rahulikumalt alustades poleks 20. koht ära tulnud,» tunnistas Alev, kelle sõnul ei olnud tal täna TOP 20 hulka sõitmiseks vajaliku tempot.