Niskanenile alla jäänud Bolšunov: tahtsin võita, aga Iivo oli palju tugevam

«Sõit läks hästi. Tahtsin võita, aga Iivo oli täna palju tugevam ja see oli juba stardist selge. Proovisin temaga võidelda, aga see ei töötanud üldse,» tunnistas sellelt olümpialt juba ühe kulla võitnud venelane Russia 1 telekanalile antud intervjuus, vahendab portaal Championat.

Kolmandaks tuli norrakas Johannes Hösflot Kläbo, kes oli samuti rahul. «Ma olen väga õnnelik, et võitsin medali. See on suur päev minu jaoks. Tegu on minu esimese medaliga olümpiamängude distantsisõidul,» rääkis Kläbo Discovery+'i eetris.