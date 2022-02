Staar minestas olümpial pärast suusasõitu: ärkasin, kui mulle valati mahla suhu

Finišipaika pikali vajunud Karlsson ei suutnud isegi pärast mõnda minutit püsti tõusta. Tema koondisekaaslane Ebba Andersson mõistis peagi, et Karlsson on suures hädas.

«Olin juba lahkumas finišialast, kui märkasin, et Frida peaks olema juba lõpetanud. Lõpuks nägin teda maas lamamas ja tal oli selgelt probleeme hingamisega. Proovisin teha kõike, et ta taas korralikult hingama hakkaks,» lausus Andersson Rootsi meediale pärast šokeerivat vahejuhtumit.

Nüüd seletas Karlsson olukorda natuke põhjalikumalt. «Ärkasin üles, kui minu suhu mahla valati. Ma arvan, et minu teadvuse kaotamise taga on mitu põhjust. Oli külm, tundsin pinget, mis vaikselt ära läks, sest olin tühi. See oli minu jaoks raske,» meenutas Karlsson SVT-le antud intervjuus.