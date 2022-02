Südantsoojendav: olümpiavõitja Niskanen õnnitles viimasena finišeerinud kolumblast

Niskanen selgitas, et mäletab legendaarseid spordifotosid, kus võitja on viimasena finišisse jõudva sportlase ära oodanud. «See on lihtsalt tänud ja respekti näitamine kõikidele olümpial võistlevatele sportlastele,» ütles Niskanen Iltalehtile.