PM PEKINGIS ⟩ Olümpia sööb Eesti mägikotkaste vaimu: pea on suhteliselt sassis

«Arvan, et see olümpiatsükkel on selline maksimaalne piir, mis kannatab siin [Hiina koroona]süsteemis hetkel olla,» tunnistas suure mäe kvalifikatsioonis 117-meetrise õhulennuga maha saanud Artti Aigro lisades, et on praeguseks sellega siiski ära harjunud.