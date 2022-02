Olümpial võistlev laskesuusataja nägi oma lapse sündi videokõne vahendusel

Nordgreni tütar sündis esmaspäeval ning teisipäeval osales mees Pekingi olümpial 20 km tavadistantsil, kus sai seitsme trahviminutiga 87. koha. «Ma saan vaevu hakkama, kui armas see tüdruk on. Ma ei jõua ära oodata, millal jõuan koju, et temaga kohtuda,» kirjutas ameeriklane sotsiaalmeedias.