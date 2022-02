Kolmas olümpiakuld tähendas Niskanenile suurt palgapäeva

Soome toetajad maksavad medalivõitjatele tavaliselt 10-20 000 eurot, kulla puhul on summad suuremad. Samas arvas ajaleht, et kolmekordne olümpiavõitja Niskanen on tavaliselt medalivõitjast erilisem ja saab ka toetajate poolt kõrgemalt tasustatud.