OLÜMPIARAADIO ⟩ Valijeva juhtum nõuab karmi karistust – Venemaa tuleb spordielust täielikult eemaldada

«Jälle Venemaa, jälle doping. Tegemist on mõtteviisist tuleneva retsidivismiga, mis vähkkasvajana hävitab maailma tippspordi mainet ja usaldusväärsust. Nad peavad seoses riikliku dopingusüsteemi rakendamisega kolmandat olümpiat järjest võistlema olümpiarõngastega lipu all, aga kasu ei mingit.

Venemaa täielik ja tingimusteta eemaldamine rahvusvahelisest spordielust on praeguses olukorras põhjendatud. Jah, kannataksid ka puhtad Venemaa sportlased, aga praegu on kannatajaid väga palju rohkem, sest pidevad dopingurikkumised kõige kõrgemal tasemel tähendavad, et mitte ükski Venemaa sportlase vastu võistlev atleet ei saa kindel olla, et tema tehtud töö ja nähtud vaev saavad proovile pandud ausas ja õiglases konkurentsis,» ütleb oma kommentaaris saatejuht Ott Järvela.