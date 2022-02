Niskanen tõestas, et on praegu vaieldamatult parim klassikasuusataja kogu maailmas. Ta asus võistlust juhtima kohe esimesest vaheajast ning kasvatas edu sisuliselt lõpuni. Parimal juhul edestas ta oma tihedat konkurenti ja suusa­vahetusega sõidu olümpiavõitjat Aleksandr Bolšunovi lausa 29,1 sekundiga.