PM PEKINGIS ⟩ Harvanähtav «külaline» tuligi olümpiale segadust külvama

Hiina pealinnast 200 km loodesse jäävas olümpiaorus valitseb küll käre pakane, kuid loodusliku lumega siin kõige paremad lood just pole. Viimase nelja kümnendi jooksul on Zhangjiakous talviti maha sadanud keskmiselt 7,9 cm lund ning näiteks eelmisel aastal sai helbelaadseid tooteid taevast langemas näha 16 päeval.

Ometi viitasid erinevad ilmaprognoosid juba nädala alguses sellele, et laupäeval ja pühapäeval võib siin maha sadada kogu talve norm ehk 6-10 cm lund. Täna hommikul silmi avades ning kardinaid eest koorides oligi see reaalsuseks osutunud.

See võib kaardid segamini lüüa näiteks naiste 4 x 5 km teatesõidus. Kella 10 paiku antigi korraldajate poolt teada, et tiheda lumesaju tõttu on murdmaastaadionil asutud radu uuesti sisse sõitma ning võistluste korralduskomitee koguneb uuesti kell 11.30, et asja arutada. Siis peaks laekuma ka uut informatsiooni.

Eile sai sel teemal ka Postimehes kirjutatud ning neli aastat Hiina murdmaasuusakoondise treenerina töötanud Vahur Teppan leidis, et isegi kui Zhangjiakous lund sajab, siis suure tõenäosusega see liiga palju jõujooni ei muuda.

Lumesadu võib aga mõjutada ka Kelly Sildaru tegemisi, kelle pargisõidu kvalifikatsioon toimub pühapäeval.

«Siin lubab kolmel päeval korralikku lumesadu ja see võib päris ohtlikuks minna. Praegu on hoo mõttes veel pigem ruumi, kuid need probleemid alles tulevad,» sõnas juhendaja Mihkel Ustav paar päeva tagasi Postimehele.