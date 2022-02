Kremli sõnum Valijevale: võistle ja näita kõikidele koht kätte

Venemaa presidendi Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov rõhutas, et nemad toetavad oma sportlast. «Me ei taha kommenteerida seda olukorda, sest ootame protseduuride lõppu. Aga igal juhul toetame me oma Kamila Valijevat ja julgustame kõiki teda toetama. Ütleme talle: ära peida oma nägu, sa oled Venemaa naine. Kõnni ühkelt kõikjal ja mis kõige tähtsam, võistle ja näita kõikidele koht kätte,» seisis Kremli avalduses.

«Kremlil ei ole rohkem küsimusi, meil on palve – ootame. Meie spordiametnikud teevad oma tööd. Oleme kindlad, et räägime arusaamatusest. Meie spordiametnikel on Valijeva proovi avaldamise ajastuse kohta mõned küsimused,» lisas ta.