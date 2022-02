Meedia: Valijevale ja teistele anti tablette, mille sisu ei avaldatud

Saksa väljaanne Sportschau tõi välja, et Tutberidze treeninggrupi arstiks on Philip Švetski, kes on varasemalt dopingureeglite rikkumise eest juba karistada saanud. Nimelt oli ta enne 2008. aasta olümpiamänge seotud Venemaa sõudjate dopinguskandaaliga ja võttis süü endale, et vähendada sportlaste karistusi. Tutberidze grupiga liitus arst enne praegust hooaega.