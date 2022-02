Labor selgitas, miks läks Valijeva positiivse dopinguproovi tulemusega nii kaua aega

RUSADA selgitas esmalt seda, et testi tulemusi ei avalikustatud koheselt, sest Valijeva näol on tegu «kaitstud isikuga». Nimelt on sportlane kõigest 15-aastane ja seetõttu ei tohi rahvusvahelise dopinguagentuuri (WADA) reeglite järgi juhtumist avalikult rääkida.