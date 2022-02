PM PEKINGIS ⟩ Nelja aastaga viis kilo lihast kasvatanud Liiv summutas kahtlused

Liiv summutas tänase stardiga kahtlused, kas tema jaanuaris vigastada saanud jalg on võistluskiirusteks valmis. Korraliku stardikiirenduse (100 m aeg 9,89, hooaja parim on 9,86 – toim) teinud eestlane sai kirja aja 35,26, kaotades kuldmedali võitnud hiinlasele Tingyu Gao 0,94 sekundiga.

Liivi sel hooajal uisutatud Eesti rekord on küll 34,43, ent see on püstitatud kiirel Salt Lake City jääl. Pekingi tingimused on tema hinnangul võrreldavad Euroopaga ning seal on tema hooaja tippmark 35,34.

«Olen väga rahul. Arvasin, et aeg võib sinna kanti tulla. Tänast aega on hea võrrelda Euroopa kiirematega. See tuli suhteliselt samasse auku. Ent mängu tuleb faktor, et ma pole kaks kuud 500 meetrit sõitnud. Selles mõttes läks väga hästi,» lausus Liiv.

Teistel olümpiamängudel võistleva Liivi sõnul tekitas tänane jõuproov küll suuremat pinget kui tavaline reavõistlus, ent ta suutis sellega hästi toime tulla. Ka tema treener Erwin ten Hove jäi hoolealuse sooritusega rahule. Kui nokkida, siis esimesel 30 meetril võinuks ta hoida madalamat asendit.

Viimase nädala on Liiv treeninud Valgevene uisutaja Ignat Golovatsiuk, kes lõi viimases kurvis uisu jäässe ning pidi seetõttu leppima viimase ehk 30. kohaga.

«Teadsin siia tulles, et Valgevene uisutaja on ka üksinda. Treenerid suhtlevad omavahel ja mängime treeningplaanidega, et saaksime mõlemad üksteist aidata,» avaldas Liiv.

Võrreldes nelja aasta taguse ajaga on Liiv teinud märkimisväärse arengu nii kiiruslikult kui ka vastupidavuses. Samuti on ta muutunud silmnähtavalt jõulisemaks. «Neli aastat tagasi kaalusin 75 kg, nüüd 80 kg,» sõnas ta.