PM PEKINGIS ⟩ Eesti mägikotka parim õhulend sündis pärast käe ja õla katki kukkumist

Kui tulemuse poolest oli see selgelt Eesti mägikotka parim hüpe, siis mida ütles sisetunne? «Võin öelda, et oli küll parim,» kostis ta esimese hooga ning lisas lõbusalt, et siiani oli ta näidanud teistele, kuidas ei tohi hüpata.

Mis siis täna teisiti oli? «Võistlusel tuleb ikka adrenaliin sisse ja energiat on rohkem,» jätkas ta, kuid täpsustas seejärel, et päris ideaalseks tänast õhulenud pidada ei saa.

«Ma pole hüpet küll veel otsa pealt näinud ja eks treeneriga pärast räägime, aga see jääb veidi kripeldama, et õhulend oli kuidagi rapsiv. Sujuvust polnud. Tundus, et [tõukel] ots läks alt ja jäin veidi hiljaks,» leidis Maltsev, kes proovihüppel sooritas äratõukega veidi vara.

«Nüüd mõtlesin, et panen hiljem, aga jäi vist liiga hilja peale. Oligi selline tunne, et jalg käis alla ja pidin jõuga ennast mäele sundima. Ei olnud see, et lihtsalt läheks,» kostis suusahüppaja ning avaldas, et tegi tänase võistluse eel endale endale omamoodi restardi.

Kevin Maltsevi intervjuu Kanal 2-le

Nimelt kukkus ta õla ja käelaba katki. «Tegin lõuna ajal kerge une ja kui üles tõusin, siis lõi pildi mustaks ja panin pildi tasku. Põhimõtteliselt minestasin ära ja kukkusin. Õlal on nüüd mingi sinikuas ja näppude vahelt lõhki,» sõnas Maltsev.

Intervjuu hetkel polnud veel kindel, kas eestlane teise vooru ehk 30 parema sekka pääseb – lõpuks jäi kuuendana joone alla – kuid heatujuliselt Maltsevilt sai sellegi poolest uuritud, kuidas ta siis reageeriks, kui lõppvõistlusele ei pääse?