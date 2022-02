«Täna oli see päev, kus poodiumil oli ruumi meie mõlema jaoks,» muheles Johannes Thingnes Bö Norra rahvusringhäälingule (NRK) antud intervjuus. Vend Tarjei ütles, et MK-etapil on nad koos poodiumil seisnud küll, kuid olümpia ületab selle mitmekordselt. «See on maailma suurim areen,» lisas ta.

Tarjei kiitis nooremat venda: «Meil on olnud eriline hooaeg, Johannes on näinud kõvasti vaeva, et temast saaks taas maailma parim laskesuusataja. Ja nüüd ta näitas, et ta on seda väärt.»