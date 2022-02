USA olümpiakoondise peatreener kisti seksiskandaali

Endine lumelaudur Callan Chythlook-Sifsof süüdistab Foley’d aastakümne jooksul kestnud ahistamises, kus ta on koondislastest teinud alasti fotosid. Lisaks meenutas sportlane vahejuhtumist, kus ta pidi 17-aastasena kuulma pealt, kuidas Foley rääkis oma seksuaalfantaasiatest teiste koondislaste kohta.

Chythlook-Sifsof ütles Instagramis tehtud postituses, et see polnud ühekordne juhtum ja peatreener on pidevalt kasutanud väga seksuaalse alatooniga kõnepruuki.