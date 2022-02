PM PEKINGIS ⟩ Marten Liivi treener: kartsin, et ta võib jääda viimaseks

«Olen tema sõiduga rahul. Kui tulemust vaadata, siis võib ju öelda, et rahuloluks pole põhjust, kuid ta ei olnud kaks kuud 500 meetrit sõitnud. Sellel distantsi kiiresti sõitmiseks on vaja paari järjestikust võistlust. Eriti olukorras, kus Marten ei ole naturaalne 500 meetri sõitja,» lausus treener.

Kõige enam pakkus treenerile rahulolu Liivi 100 meetri aeg, mis oli 9,89. Tema lõppajaks märgiti 35,26. «100 meetri aeg oli kõige hirmsam osa, sest stardis tuleb olla kiire. Marteni aeglane start on üle 10 sekundi. Võitja algkiirendus oli muidugi 9,4, aga hollandlastel näiteks 9,7 sekundit. Tavaliselt on see vahe suurem. Vorm on tal hea ja tänane lisas enesekindlust,» lausus ten Hove.