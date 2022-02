Valijeva treener avas viimaks suu: Kamila on süütu

Laupäeval väitis Valijeva vastuoluline treener Tutberidze, et tema uisutaja oli puhas, kuid nõustus, et olukord on väga vastuoluline ja raske. «Ma tahan öelda, et olen täiesti kindel, et Kamila on süütu ja puhas. Meie jaoks pole see pelgalt jutt, vaid endastmõistetav, seda pole vaja tõestada. Oleme oma sportlastega, hädas ja rõõmus, lõpuni,» ütles treener, vahendas The Guardian.