OLÜMPIARAADIO ⟩ Johannes Thingnes Bö ja Tarjei Bö: tänu teineteise toele me nii palju medaleid võidamegi!

"Kui otsin vastuseid ja mul endal neid ei ole, siis tean, et võin Tarjeilt küsida ja temalt «ulevad õiged vastused, sest ta tunneb mind nii põhjalikult. Ma arvan, et see side toimib ka vastupidi. Aitame teineteist palju. Oleme küll laskesuusatajad, aga samas ikkagi üks perekond, kes koos mööda maailma rändab,» rääkis Pekingist oma kolmanda medali võitnud Johannes Thingnes Bö.

Johannesest neli aasta vanem Tarjei Bö jääb vennale medalite arvu poolest natuke alla. Kui MM-tiitleid on Johannesel 12, siis Tarjeil 11. Olümpiamängudel oli tänane medal Tarjei Bö jaoks neljas, aga Johannese jaoks kuues. Tarjei Bö ütles pärast tänast võistlust, et nende mõlema edu üks põhjuseid on võimalus teineteisele toetuda.

«Sportlane kuuleb alati palju nõuandeid, mille seast tuleb siis atleedil need õiged ja kasulikud ise välja sorteerida. Üldiselt oleme Johannesega mõlemad nende õigete valikute tegemisel päris edukad, aga kui mul ikkagi tekib väike kahtlus, siis saan alati venna käest nõu küsida. Ta tunneb mind nii hästi, elame sama elu. Võistleme ju MK-sarjas koos ning just Johannesel on minu võimalikest probleemidest parim vaade. Arvan, et see muudab meid mõlemad tugevamaks,» sõnas Tarjei.

Olümpiaraadios kõlavad ka kntervjuud Eesti olümpiasportlaste Artti Aigro, Kevin Maltsevi, Kaidy Kaasiku, Mariel Merlii Pullese, Rene Zahkna, Raido Ränkeli ja Tormis Lainega. Sõna saavad ka värsked olümpiavõitjad Tatjana Sorina ja Veronika Stepanova. Orientalist Martti Kalda tutvustab taliolümpiat võõrustava Hiina eripärasid ja kiikse.

Olümpiaraadios saavad sõna ka reede hommikul karjääri viimase võistluse tegev USA lumelaualegend Shaun White ja värske iluuisutamise olümpiavõitja Nathan Chen. Samuti Eesti murdmaanaised Keidy Kaasiku, Kaidy Kaasiku ja Aveli Uustalu.