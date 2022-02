«Reporter» tutvustas Pekingi olümpiamängude Zhangjiakou olümpiaküla, kus resideeruvad olümpiakoondised. Teejuhtideks on murdmaasuusataja Martin Himma ja laskesuusataja Johanna Talihärm. Tuleb välja, et paljude sportlaste poolt kirutud elamispaigas on kõik eluks vajalik olemas ning leidub ka mitmekesiseid võimalusi, kuidas veeta aega võistlustest vabal ajal.