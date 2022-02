Laskesuusataja maksis ta «päästnud» kolleegile kätte

Me kuttidega olime sama bussiga just saabunud, sest trenn toimus hiljem ja siis ta küsis, et kas saaksin tema padrunid tagasi viia. Tegin seda,» rääkis Samuelsson Expressenile ning viskas nalja, et Nilsson tahtis akrediteeringu looga ennast lihtsalt paremas valguses näidata ja kolleegi «päästa».

«On selge, et kõik siin tahavad võistelda, kuid arvan, et Stina on õnnelik, et pääses koondisesse. See on tema teine aasta laskesuusatajana ja ta on ennast ületanud, et pääses olümpiakoondisesse,» arvas Samuelsson nelja aasta eest Pyeongchangis murdmaasuusatajana sprindikulla võitnud Nilssonist.