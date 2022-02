Kui jääaladel on hiinlased olnud vägagi edukad, siis lumealadel on olukord risti vastupidine. FOTO: CHINE NOUVELLE/SIPA

Kuigi Hiina on võitnud taliolümpialt kokku 63 medalit, siis traditsioonilistel lumealadel on see arv ümmargune null. Kui aga hiinlased seitse aastat tagasi 2022. aasta talispordi peo korraldusõiguse endale sai, otsustati tagatubades kohe, et see ei saa nii jätkuda.