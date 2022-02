PM PEKINGIS ⟩ Vaid viis kurvi sõitnud Laine: asi polnud ilmas, minu eksimus

Neli aastat tagasi Pyeongchangis suurslaalomis 40. koha teeninud Laine sai Pekingis, või õigupoolest Yanqingis, mäest alla tuhiseda kõigest kümme sekundit, kuniks viiendas kurvis väravast mööda sõitis. See polnud tingitud aga lumesajust, vaid mehe enda eksimusest.

«Mägi on niikuinii raske, vähemalt suurslaalomi alguse ots pluss lumetorm juurde. Aga lumetorm lumetormiks, sellega ei näe väga lumepinda ehk siis kui seal on mingid augud või midagi, siis neid ei näe. Need olid küll olemas, aga kõik pidid nendega sõitma,» ei hakanud Laine ilmataadi suunas näpuga osutama.