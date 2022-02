Riiber andis esimese negatiivse proovi ning hoiab olümpial osalemise lootusi elus

Norra koondise mänedžer Ivar Stuan ja koondise peatreener Jan Schmid andsid pressikonvernetsi, kus avaldasid, et Riiber andis laupäeval esimese negatiivse koroonaproovi.

«Minu viimase informatsiooni kohaselt peab ta täna ja homme hommikul andma negatiivse proovi ja siis ta pääseks homme [isolatsioonihotellist] välja,» rääkis Stuan. «Siis saaks ta homme pärastlõunal hüppetreeningul osaleda. See on meie eesmärk praegu, aga rohkem ei saa hetkel midagi öelda,» lisas ta.

Schmid rääkis, et Riiber teeb kõvasti trenni ja võiks isegi päris heas vormis olla. «Hoiame pöidlaid pihus, et ta annaks veel kaks negatiivset testi täna ja homme ning saaks tiimiga liituda, sest ta on piisavalt kaua luku taga olnud,» sõnas peatreener.