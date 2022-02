FOTOD ⟩ Kristjan Ilves on tagasi: eestlane võitis kolmest treeningvoorust kaks

Ilvese treener Jan Schmid ütles juba eile, et tõenäoliselt suudab Ilves hoolimata karantiinipäevdest kaugele hüptata. «Hüpata suudab ta väga hästi. Ta on hirmsalt motiveeritud. Kuid murdmaa osas pole karantiinis veedetud päevad just ideaalsed. Praegu on võimatu öelda, mis seisus ta on. Ent suusahüppeid peaks olema lõbus jälgida,» lausus Schmid.