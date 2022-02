«Mul on Tuulist kahju, aga jah… 45. koht Eesti parim – no ei ole juhhuu!» sõnas Külm.

Olümpiamängude alguses neli päeva karantiinis veetnud laskesuusataja tõdes, et tegi arvestades karantiinis veedetud päevi n-ö oma ära. Mis võinuks juhtuda siis, kui ta oleks saanud kõik päevad korralikult treenida, ei soovinud Külm oletada. «Arvan, et olen alati rajal andnud endast kõik. Tiirudes jäid viimased märgid üles, millest on kohutavalt kahju. Viimases tuli siis null, mis oli väike vigades parandus,» lausus kolme esimese lasketiiru järel trahviringile läinud Külm.