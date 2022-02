VIDEO ⟩ Külmunud näppudega võistelnud Ränkel: tahaks nutta!

Ränkel tegi lasketiirudes kokku kuus eksimust, ent vaatamata sellele suutis ta 51. kohalt startides neli positsiooni tõusta. Pärast võistlust selgitas eestlane, et täna oli väga keeruline võistelda ja tema näpud külmusid täiesti ära.

«Tahaks nutta!» alustas Ränkel intervjuud. «Näpud on nii valusad praegu ja sulavad hetkel. Täna on tunduvalt hullem. Vahetasin riideid ja ei suutnud olla soojas ruumis. Praegu näpud surisevad.»

Suusarajal näitas Ränkel täna 42. aega. Parimat tulemust näidanud Martin Ponsiloumale jäi eestlane alla veidi vähem kui kaks ja pool minutit. «Sõitsin oma sõitu. Päris lennukust ei ole, aga midagi hullu ka ei olnud,» lausus eestlane, kes lootis, et olud lähevad Pekingis veidi leebemaks.

«Tegemist on küll talialaga, aga päris rõve on võistelda. Näpud on ikka jubedalt jääs.»