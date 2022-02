Mis juhtus finišis kokku varisenud ja olümpiamedali kaotanud Norra laskesuusatajaga?

Kommentaator, laskesuusatamise spetsialist Margus Ader spekuleeris, et tegemist võis olla südame rütmihäiretega, mis on Tandrevoldi varasemaltki seganud. Esialgse ametliku info kohaselt polnud aga asi õnneks nõnda hull.

Kolsrud andis mõista, et Tandrevoldi olümpia võiks jätkuda. Laskesuusatajate kavas on veel teatesõit ja ühisstardiga võistlus. «Esialgu on peamine, et ta saaks korralikult süüa ja juua. Seejärel räägime ja arutame, kas ta tuleb veel Pekingis rajale või mitte,» arutles doktor.