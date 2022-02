OLÜMPIARAADIO ⟩ Kullamehe Aleksandr Bolšunovi võidurõõm: näitasime kõige tähtsamal võistlusel Norrale koha kätte!

«Kahtlemata pidasime Norra koondist väga tugevaks ja peame teda iga võistluse eel oma peamiseks konkurendiks. Nad on väga tugevad ja pakuvad meile konkurentsi. Peamisel stardil õnnestus meil ikkagi neid võita ja see maksab kõige enam. See on kõrgeim tunnustus, mis saab üldse olla,» rõõmustas Bolšunov Kuku Olümpiaraadiole antud eksklusiivses intervjuus.

Meeste teatesõidust kujunes Venemaa Olümpiakomitee soolosõit, sest avavahetuses tegi Aleksei Tšervotkin kõigi teiste meeskondadega sisse selge vahe, mida järgmised kolm meest kindlalt kaitsesid. Ankrumees Sergei Ustjugov sai finišeerida rahus, haarata publikult Venemaa Olümpiakomitee sümboolikaga lipu, et siis lõpujoone ületamise järel kaaslasi süleleda.

«Läksime teadmisega, et ohtlikke vastaseid on palju ning ilmaolud keerulised. Seega oli avavahetuse ülesanne vahe järgnevatega nii suur sisse sõita kui võimalik, et järgmiste vahetuste taganttulijatel oleks keerulisem meid kinni püüda. Teha oma sõitu. See ülesanne lasus minul ja olin tõtt-öelda väga närvis oma vahetust tehes, et kas õnnestub. Õnnestus!» rääkis Olümpiaraadiole Tšervotkin.

Norra ankrumees Johannes Hösflot Kläbo lahendas küll edukalt ära hõbedavõitluse prantslase Maurice Manificat'ga, aga pilt finišis oli väga kõnekas. Kui prantslased olid oma pronksmedali üle arust ära kui õnnelikud, siis norralased ei tihanud teineteisele hõbeda puhul õnne soovida. Maailma suurima suusamaa jaoks maksab teatesõidus ainult kuld.

Kläbo märkis Timo Tarvele antud intervjuus, et proovis viimase vahetuse alguses küll Sergei Ustjugovit püüda, aga sai peagi aru, et üritus on lootusetu. «Ma ei tahtnud riskida hõbemedali kaotamisega ja otsustasin viimasel kahel ringil keskenduda selle kaitsmisele. Ustjugov oli liiga pikalt. ees. Hõbemedal olümpiamängudel on meeskonna jaoks hea tulemus,» sõnas Kläbo.