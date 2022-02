CAS on otsustanud: Valijeva võib Pekingi olümpial võistlemist jätkata

Rahvusvaheline spordiarbitraaž (CAS) andis teada, et jätab jõusse Venemaa antidopinguagentuuri (RUSADA) otsuse tühistada detsembris positiivse dopinguproovi andnud iluuisutaja Kamila Valijevale määratud ajutise võistluskeelu. See tähendab, et sportlane võib olümpiamängudel osaleda.