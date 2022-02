Venemaa riigiduuma kõrge ametnik kiitis CASi õiglase otsuse eest

Valijeva andis positiivse dopinguproovi 25. detsembril ja 8. veebruaril kinnitas halba analüütilist leidu ka rahvusvahelise dopinguagentuuri (WADA) akrediteeritud labor Stockholmis, kirjutab portaal Inside The Games. Proovist leiti keelatud ainet trimetasidiini.

Ometi leidis CAS, et mitme erineva asjaolu tõttu lubatakse Valijeval Pekingi olümpial edasi võistelda. Svitšev oli mõistagi otsusega rahul.

«Valijeva individuaalsele võistlusele lubamine on täiesti õiglane otsus. Peame tegema selgeks, mis juhtus – aset peaks leidma sisemine uurimine. Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) ja iluuisuföderatsioon teevad kindlaks, et selliseid asju tulevikus enam ei juhtuks,» vahendab tema sõnu Venemaa portaal Championat.

«Kõige tähtsam on, et näeme oma sportlast jääl. Kamila toob meile oma briljantse uisutamisega rõõmu. Loodetavasti see olukord ei mõjuta teda,» jätkas riigiduuma esimehe asetäitja.