Rahvusvaheline alaliit lubas, et ei hakka Valijevale kaikaid kodarasse viskama

Valijeva andis positiivse dopinguproovi 25. detsembril ja 8. veebruaril kinnitas halba analüütilist leidu ka rahvusvahelise dopinguagentuuri (WADA) akrediteeritud labor Stockholmis, kirjutab portaal Inside The Games. Proovist leiti keelatud ainet trimetasidiini.

WADA soovis koos rahvusvahelise alaliiduga (ISU) määrata sportlasele ajutise võistluskeelu, ent CASi sõnul oleks see reeglitega vastuolus. 15-aastane Valijeva on maailma antidopinguagentuuri (WADA) reeglite järgi «kaitstud sportlane» ja see mängis otsuses rolli. Nimelt ei ole WADA ega RUSADA reeglites kirjas midagi «kaitstud sportlastele» ajutiste võistluskeeldude määramise kohta.