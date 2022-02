PM PEKINGIS ⟩ WADA asutaja: Venemaa tuleks ajutiselt olümpiamängudelt kõrvaldada

Vahemikus 1999–2007 WADAt juhtinud britt teoretiseeris, et säärane keeld sunniks venelasi lõpuks ometi riiklikke antidopingu meetmeid parandama.

«Ühel hetkel, kui nad on jätkuvalt täiesti parandamatud, tuleks lihtsalt aeg maha võtta. Öeldagi neile, et teil on probleem ja istuge nüüd üks, kaks või kolm olümpiatsüklit väljas, et asi kontrolli alla saada,» vahendas Reuters Rahvusvahelise Olümpiakomitee juhatuse liikme sõnu.

«See võimaldaks paremini probleemile keskenduda. Venelased ise ei tee selles küsimuses midagi, kuna nad on lihtsalt süüdimatud. Nad ei võta midagi omaks, vaid ainult apelleerivad kõikvõimalikke otsuseid,» jätkas Pound. «Leian, et senine lähenemine, lasta neil Venemaalt pärit olümpiasportlastena võistelda, on olnud liiga leebe.»

Venemaa riigiduuma saadik Dmitri Svišjov, kelle vedada on ka sealne kehakultuuri- ja spordikomitee, kommenteeris Poundi lauseid lihtsakoeliselt, väites et kanadalane on alati olnud Venemaa vastane.