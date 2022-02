PM PEKINGIS ⟩ Kiibus Valijeva saagast: positiivne proov on positiivne proov. Levandi: aga kuidas doping uisutama õpetab?

«See on väga terav teema, mida pikalt lahkama ei hakkaks. Kamilaga juhtunu on väga keeruline ja kurb juhtum, mis leidis aset väga halval ajal,» sõnas Kiibus, kui temalt teema kohta sai päritud.

«Dopingu koha pealt võin öelda aga nii palju, et mina olen väga radikaalne ja see (doping - K.J.) on kindel ei. Positiivne proov on positiivne proov. Mina ei näe, et oleks kaalukausi võimalusi, kuid las ta jääda,» sõnas 19-aastane eestlanna.