Nimelt otsustas Rahvusvaheline spordiarbitraaž (CAS), et jätab jõusse Venemaa antidopinguagentuuri (RUSADA) otsuse tühistada detsembris positiivse dopinguproovi andnud Valijevale määratud ajutise võistluskeeld. See tähendab omakorda, et kuu aega tagasi Tallinnas Euroopa meistriks kroonitud Valijevale saab homme algavas naiste üksiksõidus ikkagi jääle tulla.