Võidujooks ajaga: Ilvesega koroonahotellis olnud Riiber pääses välja

Sarnaselt Kristjan Ilvesega isolatsioonis istunud Riiber saabus Pekingisse, et võidelda kolme kuldmedali eest. Nüüd on esimene medalikomplekt välja jagatud ning homme seisab eest suure mäe võistlus.

Vähemalt võimalus Riiberil homme startida on olemas, sest tänaseks on ta andnud kolm järjestikust negatiivset koroonaproovi. Norra delegatsiooniliikmed teevad väga palju tööd, et medalilootus võimalikult kiiresti suusarajale tagasi saaks.