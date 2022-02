Kokku varisenud laskesuusatajal ei lubata olümpial rohkem võistelda

Tandrevoldil on ka varem olnud südamega probleeme. Kõige hirmsam juhtum oli 2019. aasta MK-sarjas, kus norralanna jõuetuna rajale kukkus. Pärast seda on talle tehtud kümneid uuringuid, ent täit tõde pole ikkagi leitud.

Pekingis võisteldakse kõrgmäestikus, mis on kehale veelgi kurnavam. Nõnda ei pidanud Tandrevold tervis rasketele oludele vastu ja tema keha andis jälitussõidus järele.

«Langetasime arstidega otsuse, et Ingrid ei tohi enam võistelda. Soovime ta kodumaale tagasi saata ja seal veel kord uuringuid teha. Peame tegema kõik selleks, et midagi sarnast enam kunagi ei juhtuks,» lausus Norra koondise arst Lars Kolsrud.

Sportlane on ise mõistagi pettunud, ent vaatab siiski suuremat pilti. «Sooviksin Pekingis veel võistelda ja seda eriti Norra naiskonna ridades. Praegust olukorda arvestades ei lubatud mul enam Pekingis võistelda. Minu tervis on siinkohal kõige olulisem ja pidime langetama raske otsuse. Loodetavasti on mul veel ees pikk karjäär ja saan suurvõistlustel veelgi osaleda,» lausus Tandrevold.