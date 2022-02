Kui Valijeva jõuab olümpial poodiumile, jääb medalitseremoonia ära

Homme alustatakse naiste üksiksõitudega ning suurfavoriidina tuleb starti 15-aastane Valijeva. Juba on venelanna startimise tõttu tehtud reeglimuudatus, kus Valijeva edu korral pääseb vabakavasse 25 sportlast. Nüüd muudeti ka medalitseremoonia asjaolusid.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee otsustas medalitseremoonia ära jätta, kui Valijeva peaks esikolmikusse mahtuma. Säärase uudise taustal võib arvata, et samamoodi ei toimu võistkonnavõistluse medalitseremooniat, kuna olümpiavõitjaks kroonitud Venemaa koosseisu kuulus ka Valijeva.

Naiste üksiksõidu medalitseremoonia toimub ainult juhul, kui Valijeva jääb esikolmikust välja. See ei ole aga tõenäoline, sest tema nimel on nii koondskoori, lühi- kui ka vabakava maailmarekordid. Seejuures on tema maailmarekord koguni 25 punkti parem kui järgmise uisutaja tulemus.