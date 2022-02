OLÜMPIARAADIO ⟩ Kristjan Port: Venemaale tulnuks määrata täielik olümpial osalemise keeld

Rahvusvaheline Spordikohus (CAS) otsustas, et Valijevale ei tule kohandada esialgset võistluskeeldu ja ta võib Pekingis võistlemist jätkata. Samas on 15-aastase iluuisutaja dopingujuhtum endiselt aktiivne ning Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) teatas, et kui venelanna tuleb naiste üksiksõidus kolme parema sekka, siis medalitseremooniat Pekingis läbi ei viida, vaid see leiab aset alles pärast Valijeva dopingujuhtumi menetluse lõppu.

Port märkis, et Rahvusvahelise Spordikohtu otsus oli tema jaoks pigem ootamatu. «Kui sportlane sõltumata oma vanusest võistleb täiskasvanute reeglite järgi täiskasvanute võistlustel ning talle ei anta laste medalit ega hinnata läbi roosade prillide, siis peaksid talle rakenduma kõik reeglid, mis kehtivad sel spordialal teistele võistlejatele.»

USA Olümpiakomitee tegevjuht Sarah Hirshland ütles spordikohtu otsuse järel, et sportlastel on õigus teada, et nad võistlevad ausas konkurentsis, aga et kahjuks praegu neile seda õigust ei võimaldata. Tegemist on järjekordse peatükiga Venemaa-poolses süsteemses puhta spordi põhimõtete eiramises. Port nõustub, et Hirshlandile on keeruline vastu vaielda.

«Kahju on suurem, kui see, mida tahetakse kaitsta. Täiesti arusaadav, et alaealist last peame kõik kaitsma sõltumata sellest, kas meile meeldib või ei meeldi riigikord, kust ta tuleb. Aga me näeme, et mäng käib palju suurematele panustele ning ROK on järjepidevalt andnud järgi põhimõttele, et kaitsevad puhast sporti. Etteheide jääb kõlama, kuniks midagi ette ei võeta,» sõnab Port.

Rahvusvahelise Olümpiakomitee vanim liige ja WADA esimene president, kanadalane Dick Pound märkis paar päeva tagasi antud intervjuus, et Venemaa puhul tuleks võib-olla kaaluda täielikku olümpiamängudelt eemaldamist. Pound kasutas väljendit time-out, mis võiks kesta kaks või kolm olümpiatsüklit, kuniks Venemaa suudab oma spordisüsteemi puhastada.

«Toon siinkohal Eesti näite. Me lasime ka omad probleemid liiga kaugele minna. Keegi ei võtnud õppust, vaid prooviti olukorda veelgi enam ära kasutada. Seega kui Venemaa puhul aega tagasi keerata, siis täielik keeld aidanuks olukorra puhastumisele palju kiiremini kaasa,» räägib Port.

Olümpiaraadios ka intervjuud freestyle-suusatamise naiste pargisõidu kvalifikatsiooni võitnud Kelly Sildaru ja tema treeneri Mihkel Ustaviga. Saates saab sõna ka Kanada jäähokikoondise 37-aastane kapten Eric Staal, kes on ainuke Pekingis võistlev Kolme Kulla Klubi liige.