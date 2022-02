Alles täna karantiinihotellist pääsenud Riiber tuiskab sarnaselt Ilvesega homme võitlusse

24-aastane norralane andis esimesed positiivsed koroonaproovid 3. veebruaril. Pärast seda oli Riiber pikalt karantiinihotellis, kuniks test laupäeval viimaks negatiivset vastust näitas. Täna pääses ta vabadusse, ent hommikusel hüppetreeningul ametlikult ei osalenud.

Koondise mänedžeri Ivar Stuan kinnitas Norra meediale, et Riiber on homseks võistluseks üles antud. «Juhtuma peaks midagi väga erilist», et ta kõrvale jääks.

Kuigi ühestki kolmest treeningust Riiberi tulemust ei leia, tegi ta HS134 mäel kaasa proovihüppajana. Stuani sõnutsi kandus üks õhulend 127 meetri pealt. See andnuks täna koha esikümne piirimail. «Alustuseks ideaalne,» märkis mänedžer.

Suurem mure on aga suusavormi osas. «See on väga suur küsimärk, sest sportlane oli hotellis 14 päeva luku taga. Meie, lihtsurelike jaoks oleks see ilmselt saatuslik, aga rattasõidu ja jooksmisega hoidis ta end kenasti vormis,» arutles Stuan.

«Ta tegi lindil väga eduka jooksutesti. Raske öelda, mis homme tuleb, aga kui läheb hästi, on see fantastiline. Kui midagi erilist ei juhtu, on ta homme stardis.»

Riiber on saranases seisus Kristjan Ilvesega, kes pääses karantiinihotellist laupäeval. Meie mees osales kahel päeval järjest ametlikel hüppetreeningutel ja oli stabiilselt eesotsas.

«Ta on näidanud siin juba häid hüppeid, ta naudib seda ning pole mingit põhjust, miks ta hüppemäele minema ei peaks. Suusapoole kohta ei oska me midagi ennustada, sest ta pole 12 päeva suusatanud ning täna oli väljas väga külm, mistõttu loobusime kiirendustest energia säästmiseks,» lausus Ilvese treener Jan Schmid täna. «Murdmaasõidus osalemise otsustame homme vastavalt hüppele.»

Suure mäe hüppevõistlus algab homme kell 10, raskel rajal läbitav 10 km suusasõit 12.30. Postimees näitab võistlusi otseülekandes.