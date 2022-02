Olümpiavõitjaks kroonitud šveitslanna murdis Sildaru kaheksa aastat kestnud seeria

19-aastase Sildaru imeline seeria algas 2014. aasta 25. jaanuaril Prantsusmaal Val Thorensis peetud SFR Touri etapil. Nende aastate jooksul on Sildaru võitnud pargisõidus näiteks juuniorite MM-kulla, neli X-mängude kulda, noorte olümpia, Dew Touri ja MK-etappe.

2020. aasta novembris võitis Sildaru Austrias Stubais MK-etapi pargisõidu kvalifikatsiooni. Finaalis ta aga ei osalenud, sest tegi soojendusel põlvele liiga. Seega oleks vale öelda, et Sildaru on alates 2014. aasta jaanuarist võitnud iga pargisõidu, kus on osalenud.